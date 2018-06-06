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19:54 | 7.06.2018
Будущие кандидаты в депутаты гордумы Екатеринбурга начали раздавать предвыборные обещания
Строительство должно пройти в два этапа: в первую очередь возведут новые объекты и только затем реконструируют старый стадион. Планируется, что к работам приступят в 2019 году, а может быть, в 2020-м — до этого времени необходимо решить многие организационные и юридические вопросы.
«Сегодня мы сосредоточились на объектах социальной сферы в отдаленных микрорайонах Октябрьского района. В Кольцово есть предложение аэропорта и ряда компаний, которые находятся в этом микрорайоне, реализовать многофункциональный спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной. Это не быстро, так как необходимо решить множество вопросов, в том числе земельных», — сказал Александр Якоб.
Стоит отметить, что, по словам сити-менеджера, предложили реализовать проект строительства многофункционального спортивного комплекса с бассейном и ледовой ареной аэропорт и ещё ряд компаний. Однако присутствующий на объезде гендиректор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев заявил, что есть проблема. Заключается она в том, что земля, где планируется возвести объект, принадлежит аэропорту Кольцово.
«В микрорайоне Кольцово очень нужен ФОК, и местные жители давно ждут появления такого объекта в шаговой доступности. Если он будет здесь построен, то, думаю, сразу станет очень востребован. Администрация города Екатеринбурга поддерживает здесь строительство спортивного объекта, но нужно решить ряд юридических вопросов. Земля на том месте, где планируется возвести объект, принадлежит аэропорту Кольцово, и сейчас необходимо провести межевание, а затем уже дальнейшее проектирование и строительство», — сказал Виктор Карташев.
Слова директора муниципального предприятия наводят на мысль, что кто-то лукавит. Либо Александр Якоб сказал неправду, когда говорил, что предложение о строительстве поступило от аэропорта, ведь если это так, то в чем тогда проблема, о которой говорит Виктор Карташев, либо всё это не более чем предвыборная кампания самого директора МУПа, прошедшего через праймериз «Единой России» и собирающегося выдвигаться кандидатом в депутаты городской думы Екатеринбурга и по случаю подключившего к своей кампании Александра Эдмундовича.
Кстати, разброс дат начала строительства, то ли 2019 год, то ли 2020-й, и присутствие ещё одного будущего кандидата в депутаты, а ныне заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Матвеева наводит на те же мысли. Очень похоже, предвыборная кампания некоторых кандидатов в депутаты городской думы, со всей атрибутикой административного ресурса, как то: представление проектов народу, радужные обещания с непонятной датой реализации, началась.
Правда, верить обещаниям чиновников все равно что искать цветущий папоротник. Стоить объект, о котором говорит Якоб, — с бассейном, ледовой ареной и реконструкцией старого стадиона — будет ну никак не меньше 500–600 миллионов, а то и более. Матвеев перед 9 Мая на доставку ветеранов на парад денег найти не мог, а тут сущий пустяк — полмиллиарда. Вот и стоящим недалеко мужчинам, судя по выражению их лиц, тоже не верится.
Для справки: строительство ледовой (только ледовой) «Дацюк-Арены», расположенной на улице Куйбышева в Екатеринбурге (рядом с «Юностью»), обошлось в 270 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
© «Вечерние Ведомости»
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