Свердловские антимонопольщики выиграли суд у мэрии Екатеринбурга по вопросу размещения киосков

17:32 | 7.06.2018

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая «поставила на место» администрацию Екатеринбурга, нарушившую закон о торговой деятельности. Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Свердловской области признало факт нарушения в действиях чиновников мэрии ст. 15 Закона о торговой деятельности. Основанием для возбуждения дела послужило заявление одной из коммерческих организаций о нарушении чиновниками антимонопольного законодательства.



Нарушение выразилось в принятии постановления администрации Екатеринбурга о разработке схемы размещения нестационарных объектов на территории Екатеринбурга на 2017–2018 годы, согласно которому были утверждены критерии по их включению в реестр. По мнению УФАС, данное постановление противоречит как Закону о торговой деятельности, так и областному законодательству.



Не согласившись с предписанием антимонопольного органа, мэрия обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, который встал на сторону УФАС. Чиновники подали апелляцию на данное решение, но и вышестоящая инстанция признала решение регионального управления ФАС законным и обоснованным, отказав в удовлетворении заявленных Администрацией города Екатеринбурга требований.