Банда екатеринбуржцев предстанет перед судом за серию автоугонов

16:51 | 7.06.2018

Трое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в хищении дорогостоящих автомобилей иностранного производства в составе организованной преступной группы. Четвертый член группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы в отношении него были выделены в отдельное производство.



Согласно материалам уголовного дела, у группы был лидер, который приобрел оборудование, предназначенное для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций, а затем арендовал в разных районах Екатеринбурга гаражи, в которых хранились похищенные автомобили до их сбыта. Совместно с другими соучастниками он организовал сбыт похищенных автомобилей, распределял преступные доходы, а также лично участвовал в совершении тайных хищений автомобилей.



Под его руководством подельники совершили хищение 22 автомобилей с крупных парковок, расположенных на территории Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского района уральской столицы. Похищенные автомобили перегонялись в арендованные гаражные боксы. В дальнейшем участники организованной группы изменяли идентификационные номера кузова и двигателя похищенных автомобилей, после чего транспортные средства продавались новым собственникам.



В результате деятельности обвиняемых причинен ущерб потерпевшим на общую сумму 12,5 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела обнаружены, изъяты и возвращены потерпевшим похищенные автомобили на общую сумму свыше 7,4 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.