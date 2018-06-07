Тысячи екатеринбуржцев остались без интернета и ТВ во время прямой линии Президента России Владимира Путина

Тысячи жителей Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга остались без доступа к интернету. Жалобы об отсутствии связи, в том числе кабельного и цифрового телевидения поступают от горожан, проживающих на улицах Волгоградской, Ясной и Белореченской. По словам очевидцев, сегодня утром рабочие вели демонтажные работы рядом с ГКБ №40.Корреспондент veved.ru обратился за комментарием к ряду провайдеров, которые подтвердили указанную информацию. По их данным, демонтажные работы по обрезанию кабелей и сбрасыванию их с опор освещения ведутся силами ЕМУП «Горсвет». В настоящее время операторы связи по согласованию с муниципальным предприятием занимаются восстановительными работами.Ожидается, что интернет и кабельное телевидение в квартирах возмущенных беспределом муниципальных чиновников горожан появится в 16-17 часов. Это значит, что они как минимум пропустят трансляцию прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным, который по традиции ответит на самые острые и волнующие россиян вопросы. Напомним, что прямая линия началась в 14:00 по местному времени.