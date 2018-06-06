Концертную площадку в Екатеринбурге обеспечили скоростным интернетом

15:07 | 7.06.2018

Главная площадка спортивных и культурно-зрелищных мероприятий Екатеринбурга, один из самых больших концертных объектов региона – «КРК «Уралец» и компания «МегаФон» объявили о сотрудничестве.



Для скоростной передачи данных специалисты увеличили емкость сети в районе Большакова, 90. Базовая станция «Харлей», установленная в здании «Уральца», помогает вести прямые эфиры на 4G-скоростях на территории комплекса в 30 000 квадратных метров.



«КРК «Уралец» – одна из самых знаменитых площадок в нашем городе, где ежемесячно проходят концерты, спортивные мероприятия, партнером которых выступает «МегаФон». В эти дни нагрузка на сеть возрастает в 2-3 раза, а когда приезжают звезды мирового масштаба – по сети «пролетает» в 10 раз больше информации. Теперь наш скоростной интернет и надежную связь оценят не только гости «Уральца», но и сами хозяева площадки», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



Отметим, что только за последние полгода свои концерты в «Уральце» провели Ёлка, Егор Крид, Макс Барских, «Би-2», группировка «Ленинград». На концертах наблюдается настоящий аншлаг – их посещает около 6 тысяч поклонников.



«За год около 1 миллиона человек посещают нашу площадку: екатеринбуржцы, жители соседних регионов, к нам приезжают мировые звезды спорта, эстрады, поэтому все услуги, в том числе, и мобильные, должны быть на высоте. Организации таких мероприятий всегда предшествует кропотливый труд сотрудников нашего коллектива. Решать рабочие вопросы в онлайн-режиме теперь нам помогают зеленые SIM-карты», — отметил Андрей Синецкий, генеральный директор ОАО «КРК «Уралец».