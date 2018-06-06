В Свердловской области поля под Сысертью и Верхней Пышмой зарастают кустарником и портятся дорогами

13:12 | 7.06.2018

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили три земельных участка сельскохозяйственного назначения, на которых вместо овощей и зерновых «выращивают» кустарники и сорняки. Первые два участка общей площадью 10 гектаров расположены около поселка Садовый под Верхней Пышмой, где зафиксировано частичное зарастание кустарной, древесной растительностью, а также порча верхнего плодородного слоя земли путем его перекрытия автомобильной дорогой. Участки в сельскохозяйственных целях не используется.



Третий участок площадью 4,7 гектара расположен в Сысертском районе рядом с поселком Большой Исток, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



В настоящее время ведется поиск правообладателей участков с целью дальнейшего проведения внеплановой проверки и привлечения к административной ответственности за порчу земель.