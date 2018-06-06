Невыплата зарплаты в екатеринбургской компании стала основанием для возбуждения уголовного дела

12:42 | 7.06.2018

Руководство екатеринбургской компании, в течение трех месяцев не выплачивавшее заработную плату своим сотрудникам, стало фигурантом уголовного дела. В период с сентября по декабрь 2017 года со стороны руководства ООО «ТПК «Ростехподдержка» не выплачена заработная плата 25 работникам организации на сумму свыше 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным ведомства, которое и проводило проверку по обращению работников предприятия, денежные средства организации расходовались генеральным директором и учредителями по своему усмотрению на личные нужды, несмотря на копившийся долг.



По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»). Самая суровая санкция по данной статье предусматривает наказание до одного года лишения свободы.



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