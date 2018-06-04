УрФУ улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира

10:19 | 7.06.2018

Уральский федеральный университет в очередной раз вошёл в список лучших вузов мира, улучшив свои позиции и заняв 412-е место рейтинга. По сравнению с прошлым годом университет поднялся на 79 позиций, в 2017 он занимал 491-е – 500-е место. Кроме того, по показателю, который характеризует качество преподавания, а это зависит от численности научно-педагогического состава на 100 студентов, УрФУ вошёл в сотню лучших и занимает 92-е место в мире.



В этом году в рейтинг QS World University Rankings, составленный исследовательским центром QS Quacquarelli Symonds на 2018–2019 учебный год и включающий в себя 1000 лучших, по мнению экспертов QS, вузов мира, кроме УрФУ вошли ещё 26 российских — на три больше, чем в 2017 году. При этом почти все российские вузы, входящие в рейтинг не первый год, улучшили свои позиции.



Стоит отметить, что рейтинг QS — один из самых известных мировых рейтингов вузов. При составлении учитывается ряд параметров, каждый из которых оценивается по 100-балльной шкале. Внимание обращается на академическую репутацию университета, соотношение преподавателей и учеников, цитируемость, наличие иностранных преподавателей и студентов.



Фото: web2win.ru