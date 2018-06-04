Свердловчане могут купить на аукционе акции завода, вертолет и комбайны

10:16 | 7.06.2018

фото: multiprokat.com

В июле в Екатеринбурге пройдут торги по реализации арестованного имущества. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.



Самым дорогим лотом является вертолет R-44. Его начальная стоимость – 20 миллионов 310 тысяч рублей, включая НДС. Кроме того, на торги выставлены два зерноуборочных комбайна, два железнодорожных вагона-думпкара, десять легковых автомобилей (начальная цена от 127 тысяч до 1,9 млн рублей), автобус, автобетономешалка, обыкновенные акции ЗАО «Красноуральский авторемонтный завод» и торговое оборудование.



Аукцион пройдет 10 и 11 июля. Заявки принимаются до 2 июля по адресу: город Екатеринбург, улица Восточная, 52, кабинет 207 с 10:00 до 16:00.