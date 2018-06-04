В Сухом Логу эвакуировали 30 жильцов из горящего общежития

09:51 | 7.06.2018

В Сухом Логу произошел пожар в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило вечером 6 июня. На улице Пушкинской горела комната в общежитии. Огонь охватил десять квадратных метров. На место направлены 24 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Пожарные эвакуировали по лестницам 30 человек.



На полную ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. О пострадавших не сообщается.



Фото: mirea.ru