На время проведения ЧМ-2018 территория «Екатеринбург Арены» попала в «окружение»

18:48 | 6.06.2018

В соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга «О подготовке территории, прилегающей к стадиону «Центральный», к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» территорию стадиона «Екатеринбург Арена» возьмут в «окружение» полицейские.



Так, в центре Екатеринбурга разместятся, и будут действовать 13 контрольно-пропускных пунктов, блокирующих свободный въезд во дворы и прилегающие к стадиону территории.



Они разместятся на следующих улицах:



• на пересечении Гурзуфской и Посадской;

• в районе дома №19 по улице Репина;

• на пересечении Крауля и Токарей;

• на перекрестке Ключевская - Токарей;

• на перекрестке Татищева - Токарей;

• на пересечении Мельникова и Кирова;

• на перекрестке Мельникова - Синяева;

• на пересечении Верх-Исетского бульвара и Репина;

• на пересечении проспекта Ленина и Московской;

• на перекрестке Попова - Московская;

• на перекрестке Малышева - Московская;

• в районе дома №1 по Малышева;

• в районе дома №44б по улице Гурзуфской.



В постановлении также прописана работа бригад скорой помощи, во время матчей в первую очередь они будут выезжать на вызовы, поступившие с «Екатеринбург Арены».



Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча ЧМ-2018. Так, 15 июня сыграют Египет с Уругваем, 21 июня сразятся команды Франции и Перу, 24 июня состоится поединок между сборными Японии и Сенегала и 27 июня пройдёт матч между командами Мексики и Швеции.



Фото: obltv.ru