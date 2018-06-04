В Екатеринбурге на Уралмаше появится новая школа за 800 миллионов рублей

23:03 | 5.06.2018

kazned.ru

В Екатеринбурге на Уралмаше в скором времени появится новая школа. Согласно информации на сайте госзакупок, на постройку образовательного учреждения выделят 862,8 миллиона рублей.



Новая школа на Калинина, 26а, должна появиться не позднее 10 августа 2021 года. Заявку на участие в аукционе можно подать до 20 июля 2018 года, сам аукцион состоится 27 июля.



Напомним, что ранее на этом месте находилась школа № 80, однако летом прошлого года она была снесена.