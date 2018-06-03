На Среднем Урале ожидается шквалистый ветер, дожди и град

17:24 | 5.06.2018

khabar.kz

В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По информации синоптиков, сегодня днем, а также ночью и днем 6 июня местами ожидается усиление ветра до 25 м/сек, ливневые дожди, крупный град.



Региональное ГУ МЧС напоминает жителям о мерах безопасности. Рекомендовано ограничить пребывание на улице, а также позаботиться о домашних животных, найдя укрытия и для них.