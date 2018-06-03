Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России

17:12 | 5.06.2018

detstrana.ru

Свердловская область заняла последнее, 85-е место в экологическом рейтинге регионов России, составленном общественной организацией «Зеленый патруль».



— Весной 2018 года «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по различным регионам России. Их целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов, — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.



В число регионов с лучшей экологией вошли Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Коми.



В десятке регионов с худшей экологией, кроме Свердловской области, Челябинская область, Московская область, Иркутская область, Брянская область, Республика Бурятия, Нижегородская область, Красноярский край, Оренбургская область, Еврейская АО.



При этом, по словам председателя правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, «пятерку» нельзя поставить ни одному из регионов.



— Реальная экологическая ситуация в нашей стране за этот срок изменилась мало, но задачи, поставленные в Год экологии, можно сказать, открыли «ящик Пандоры» на ближайшие годы: теперь вопросы по правам граждан на благоприятную окружающую среду находятся далеко не на последнем месте, — отметил Нагибин.