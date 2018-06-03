Полиция Верхней Пышмы просит помощи в розыске человека

17:05 | 5.06.2018

Ровно месяц назад, 5 мая 2018 года, из садового некоммерческого товарищества «Рябинка», расположенного в посёлке Сагра Верхнепышминского района, ушла в неизвестном направлении и не вернулась до настоящего времени обратно Плотникова Вера Николаевна, дата рождения: 07.01.1950.



Вера Николаевна страдает практически полной потерей памяти, она не может сообщить данные о своей личности.

В момент своего ухода она была одета в куртку голубого цвета, юбку в клетку, вязаную шапку розового цвета.



Особые приметы: на кисти левой руки с тыльной стороны татуировка с номером мобильного телефона мужа.



Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по телефонам 8 (34368) 3-22-47 или 112.