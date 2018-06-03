Житель Серова пытался ограбить ювелирный магазин с помощью игрушечного пистолета

В Серове перед судом предстанет местный житель 1958 года рождения, обвиняемый в разбойном нападении на ювелирный магазин, расположенный на улице Ленина.Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых, нападение произошло месяц назад, 5 мая. Мужчина пришел в магазин, вооруженный предметом, похожим на пистолет. В тот момент, когда злоумышленник ударил «оружием» по витрине, оно неожиданно разломилось. Как выяснилось, «пистолет» был пластмассовым.После задержания серовчанин пояснил, что хотел пошутить. Однако «шутка» явно не удалась. На мужчину завели уголовное дело. Санкция за разбойное нападение, совершенное с угрозой применения насилия, предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Отметим, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, нанесение побоев и оскорбление представителя власти.