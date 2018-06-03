Госдолг Свердловской области снизился на 25,3 млрд рублей

15:45 | 5.06.2018

ligabankov.ru

По состоянию на 1 июня государственный долг Свердловской области снизился на 25,3 млрд рублей. По словам министра финансов региона Галины Кулаченко, это связано с досрочным погашением кредитов коммерческих банков.



— Уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 июня составил 24,3 % к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что на 14,6 % ниже уровня на начало года. Проводимая политика по погашению и рефинансированию коммерческого долга позволит существенно сократить расходы областного бюджета, высвободив тем самым дополнительные средства на финансирование социально значимых проектов и направлений, — отметила министр финансов.



Доходы областной казны за пять месяцев текущего года составили 99,6 млрд рублей, что на 10,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.