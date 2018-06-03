В Верхней Пышме оштрафовано предприятие, где кондитерами незаконно работали мигранты

13:30 | 5.06.2018

myaltai.com

В Верхней Пышме на 750 тысяч рублей оштрафовано предприятие по изготовлению кондитерских изделий ООО «Производственное объединение «9 островов».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, три иностранных гражданина работали на предприятии без надлежащим образом оформленных разрешений. При этом мигранты фактически являлись кондитерами.



Отмечается, что сейчас нарушения устранены. Иностранцы получили патенты.