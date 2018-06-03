В Екатеринбурге полицейскому дали 10 месяцев исправительных работ за взятку

12:47 | 5.06.2018

Вынесен приговор бывшему инспектору отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу лейтенанту полиции Илье Кунникову. Он признан виновным по статье «Мелкое взяточничество».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, вечером 18 ноября 2017 года полицейский получил от гражданина Республики Таджикистан взятку – 5 тысяч рублей – за несоставление протокола о нарушении режима пребывания.



Кунникова задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области при получении взятки в служебном автомобиле. Свою вину он не признал.



В итоге суд назначил бывшему инспектору наказание – 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение года. Приговор пока не вступил в законную силу.



Фото: rline.tv