Екатеринбургская дума утвердила порядок отбора кандидатов на должность главы города

11:44 | 5.06.2018

Сегодня, 5 июня, дума Екатеринбурга утвердила положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга».



В конкурсную комиссию войдут шесть человек: три – от гордумы и три – от губернатора. Решения по отбору будет принимать большинство, то есть четыре человека.



Отметим, что кандидаты на должность мэра должны быть старше 21 года и без судимостей.