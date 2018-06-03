Дума Екатеринбурга приняла отставку Ильи Лобова

11:00 | 5.06.2018

Екатеринбургская городская дума сегодня, 5 июня, приняла досрочную отставку депутата Ильи Лобова. Решение поддержано большинством депутатов.



Причиной отставки является переезд в другой регион. Напомним, что Илья Лобов выиграл конкурс на должность министра природных ресурсов и экологии Омской области.





Фото: egd.ru