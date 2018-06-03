В Екатеринбурге задержана пара, промышлявшая сбытом наркотиков

10:44 | 5.06.2018

Фото: kazanreporter.ru

Утром 4 июня сотрудники Росгвардии задержали в Ленинском районе Екатеринбурга, в районе улицы Ясной, мужчину и девушку, которые занимались распространением наркотиков.



При задержании 40-летний мужчина признался, что он уже успел сделать 10 закладок. В дальнейшем у пары изъяли 38 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Сейчас вещество направлено на лабораторное исследование.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



