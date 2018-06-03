Житель свердловского села, пытавшийся вскрыть банкомат, отделался условным сроком

10:31 | 5.06.2018

Два года условно получил житель свердловского села Байны 1997 года рождения, который пытался вскрыть банкомат, рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



Инцидент произошел ночью 31 марта 2018 года. Молодой человек с помощью лома и топора взломал дверь в помещение и попытался вскрыть банкомат, в котором находилось порядка 300 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками частного охранного предприятия.