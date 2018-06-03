Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 июня 2018 года

09:54 | 5.06.2018

За прошедшие сутки с 08:00 04.06.2018 до 08:00 05.06.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 147 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 98 противоправных деяний. Из них 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 12 фактов мошенничества, 1 угон, 1 грабеж, 63 кражи чужого имущества, в том числе 9 квартирных, 16 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 11 случаев сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 32 человека, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 1 массовое мероприятие, в котором приняло участие порядка 500 человек. Охрана общественного порядка на мероприятии обеспечивалась силами сотрудников полиции, нарушений не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области