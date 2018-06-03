Руководитель исполкома свердловского отделения «ЕР» уходит в отставку

09:51 | 5.06.2018

Руководитель исполкома свердловского регионального отделения «Единой России» Александр Косинцев уходит в отставку. Он собирается вернуться в руководство Машиностроительного завода имени Калинина.



«Когда я возвращался в партию в прошлом году, то у нас была договоренность, что я проведу две кампании — президентскую и губернаторскую. Еще меня попросили в праймериз поучаствовать. Сейчас все закончилось. Пора домой», — цитирует Косинцева «Накануне.RU».



Отметим, что Александр Косинцев участвовал в праймериз «Единой России» по округу № 15, но не вошел в четверку победителей.





Фото: oblgazeta.ru