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09:23 | 5.06.2018

Представители FIFA провели последнюю перед ЧМ проверку «Екатеринбург Арены»

Екатеринбург с финальной проверкой посетили представители FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Делегация побывала на «Екатеринбург Арене».

Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что подготовка города к чемпионату находится в финальной стадии.

— Это последний визит, когда мы смотрим окончательную готовность: насколько стадион, где уже прошли тестовые матчи, готов к первому матчу чемпионата. Нас в основном интересовала временная инфраструктура стадиона. Все очень хорошо, все идет своим ходом, по плану. Готовность очень высокая и на стадионе, и в городе в целом, — сказал Колин Смит.

По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, в рамках программы к мундиалю осталось выполнить два мероприятия.

— Мы 10 июня подписываем акт готовности Фестиваля болельщиков FIFA, а 14-го числа, я надеюсь, 17 тысяч зрителей придут туда и посмотрят первый матч чемпионата. И второе мероприятие — праздничное украшение города. Думаю, дня четыре нам хватит, чтобы разместить всю атрибутику, — сказал Сергей Швиндт.

© «Вечерние Ведомости»

 


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