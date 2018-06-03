Представители FIFA провели последнюю перед ЧМ проверку «Екатеринбург Арены»

09:23 | 5.06.2018

Екатеринбург с финальной проверкой посетили представители FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Делегация побывала на «Екатеринбург Арене».



Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что подготовка города к чемпионату находится в финальной стадии.



— Это последний визит, когда мы смотрим окончательную готовность: насколько стадион, где уже прошли тестовые матчи, готов к первому матчу чемпионата. Нас в основном интересовала временная инфраструктура стадиона. Все очень хорошо, все идет своим ходом, по плану. Готовность очень высокая и на стадионе, и в городе в целом, — сказал Колин Смит.



По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, в рамках программы к мундиалю осталось выполнить два мероприятия.



— Мы 10 июня подписываем акт готовности Фестиваля болельщиков FIFA, а 14-го числа, я надеюсь, 17 тысяч зрителей придут туда и посмотрят первый матч чемпионата. И второе мероприятие — праздничное украшение города. Думаю, дня четыре нам хватит, чтобы разместить всю атрибутику, — сказал Сергей Швиндт.