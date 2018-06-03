В Екатеринбурге по факту ДТП с 25 пострадавшими возбуждено уголовное дело

09:06 | 5.06.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником ДТП, в котором пострадали 25 человек.



По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью». Подозреваемый — мужчина 1986 года рождения — взят под стражу.



Напомним, что авария произошла вчера, 4 июня, в 16:15 на 7-м километре Сибирского тракта. Автомобиль Daewoo Nexia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находилось 25 человек, 12 из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.



По имеющейся информации, задержанный водитель Daewoo Nexia находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. При этом ранее он уже лишался водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.