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22:40 | 4.06.2018
По улицам Екатеринбурга начал курсировать «футбольный» трамвай
Украшение «рогатого» транспорта входило в программу фестиваля уличного искусства «Стенограффия», где в рамках проектов «Город рисует сам себя» и «Палитра добра» уличные художники учили воспитанников областных и городских детдомов разрисовывать массивные конструкции.
Сначала дети подготовили бумажные эскизы будущего полотна на тему предстоящего чемпионата мира по футболу, после чего было проведено открытое голосование. На нём горожане выбрали лучшую концепцию, которую уличные художники и воспитанники детдомов реализовали в конце мая.
По словам организаторов фестиваля, это единственный передвижной объект «Стенограффии-2018».
Фото: vk.com
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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04.06.2018
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