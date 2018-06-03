Евгений Куйвашев поручил создать в Екатеринбурге центр диагностики онкологии

21:50 | 4.06.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует построить в Екатеринбурге центр ядерной медицины. В учреждении будут заниматься диагностикой и лечением онкологических заболеваний с использованием новейших отечественных технологий.



Как сообщает Департамент информполитики Свердловской области, глава региона назвал данное направление работы одной из приоритетных задач в сферах здравоохранения и промышленности Среднего Урала, поскольку именно сегодня онкозаболевания являются серьёзной преградой на пути к увеличению рождаемости и продолжительности жизни.



Предполагается, что первые соглашения с участниками проекта онкоцентра будут заключены уже во время «Иннопрома-2018». Большой потенциал инициативы отметили представители многих организаций, включая ГК «Росатом» и УрФУ, в котором уже в этом году начнёт работу Циклотронный центр ядерной медицины.



Фото: onkostatus.ru