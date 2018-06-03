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21:48 | 4.06.2018
В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 сотни людей останутся без газа
О том, что подачу газа отключат на месяц — с 15 июня по 15 июля, — жильцы «Западного» узнали из объявлений, размещённых на подъездах. В них говорилось о том, что причиной отключения поставки газа в жилые дома стал указ президента и постановление о правилах безопасности во время массовых международных мероприятий.
По словам председателя кооператива Владимира Михеева, приостановка газа будет производиться только в ЖСК «Западный», поскольку туда поступает газ под высоким давлением — 14 килограммов на квадратный метр. Согласно нормам безопасности, с такими показателями лучше не экспериментировать во время проведения мундиаля. Председатель добавил, что газопровод не будет простаивать без дела. Месяц вынужденного перерыва потратят на подготовку газовой инфраструктуры к зиме.
Фото: master-media.pro
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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