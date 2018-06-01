Указом Владимира Путина назначен новый руководитель свердловского МЧС

21:19 | 4.06.2018

Владимир Путин сменил главу ГУ МЧС России по Свердловской области, официальный документ размещен на официальном портале правовой информации. Отныне руководителем МЧС по Свердловской области станет полковник Виктор Теряев. Кроме того, назначен новый заместитель главы – полковник Иван Павленко, ранее им был сам Теряев.



Изменения произошли из-за разногласий, связанных с переподчинением уральского МЧС Красноярску, переводом вертолётов ГУ МЧС в Сибирь и сокращением специалистов, работающих на земле.



Отметим, ранее у свердловского МЧС не было постоянного руководства около года.



Фото: russia-now.com