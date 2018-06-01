В Екатеринбурге партия «Яблоко» организует дебаты за место в Гордуме

21:11 | 4.06.2018

Партия «Яблоко» намерена провести дебаты между потенциальными кандидатами в Думу Екатеринбурга. Устная политическая дискуссия назначена на 13 июня, сообщает пресс-служба свердловского отделения партии.



В настоящее время в предварительном партийном списке политических оппонентов значатся тридцать человек, но к 11 июня их число сократится до пяти. Ровно через неделю завершится срок приёма заявок, а в следующую среду, 13 июня, состоятся сами дебаты. Отмечается, что в дискуссии будут участвовать те, кто претендует на попадание в первую тройку обладателей мандатов. Чтобы выбрать самых перспективных кандидатов на место в гордуме, организаторы дебатов будут оценивать возможности каждого из участников.



Предполагается, что партия «Яблоко» может рассчитывать на один или максимум на два мандата. Уже сейчас на включение в тройку тех, кто займёт места в Гордуме Екатеринбурга претендуют депутаты Дмитрий Головин и Константин Киселёв.



Фото: tinaomos.news