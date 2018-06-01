В ДТП на Сибирском тракте пострадали 24 человека

Сегодня, около 16:00, в Екатеринбурге произошло ДТП на 7-м километре Сибирского тракта. Столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и автобус № 064.В результате аварии автобус вылетел в кювет и перевернулся. В нем находились 25 человек. 24 из них получили травмы, четверо госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, виновником ДТП был водитель Daewoo Nexia, который выехал на встречную полосу. Также поступила информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.«Авария, о которой идет речь, произошла в 16:15 на седьмом километре Сибирского тракта. Водитель Daewoo Nexia двигался со стороны улицы Карьерной в направлении переулка Базовый, где столкнулся с автомобилем Fiat и вылетел на встречную полосу, врезавшись в НефАЗ маршрута № 64. Автобус от удара опрокинулся на бок — в нем находились 25 человек, 24 пострадали. Двое от госпитализации отказались, три человека находятся в тяжелом состоянии», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в ликвидации последствий ДТП задействовано 54 человека, 20 единиц техники. В районе аварии ограничено движение транспорта.