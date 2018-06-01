В Екатеринбурге фирму микрозаймов оштрафовали за слишком частые звонки

17:30 | 4.06.2018

В Екатеринбурге акционерное общество «Финотдел» оштрафовано за слишком частые звонки должнице — Оксане К., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



С августа по октябрь 2017 года женщине поступали звонки и СМС-сообщения от сотрудников фирмы с требованием вернуть сумму займа. Екатеринбурженка обратилась с жалобой в Управление ФССП по Свердловской области. В ходе проверки установлены факты нарушений.



В результате Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал АО «Финотдел» на 150 тысяч рублей.



Напомним, что по закону звонки должнику нельзя совершать более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. Количество текстовых сообщений должно быть не более двух в день, не более четырех в неделю, не более шестнадцати в месяц.





Фото: divo-ra.blogspot.ru