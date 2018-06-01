Новости дня
17:11 | 4.06.2018
Экс-директор уралмашевской УК попал на скамью подсудимых. Ему грозит до 10 лет лишения свободы
По версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев организовал подделку протоколов общих собраний, проводимых по вопросу выбора управляющей компании, и бюллетеней для голосования. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму.
Отметим, что Виктор Старокожев является давним оппонентом по бизнесу «коммунального короля» Уралмаша, советника генерального директора ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания», действующего депутата гордумы Екатеринбурга Александра Найданова. Последний выиграл праймериз «Единой России», которые состоялись накануне.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:11 | 4.06.2018
В Екатеринбурге партия «Яблоко» организует дебаты за место в Гордуме
19:45 | 4.06.2018
В Екатеринбурге улицу Амундсена закроют на 10 дней
18:18 | 4.06.2018
Специалистами «Выездной поликлиники» в Усолье проведено 170 приемов
18:11 | 4.06.2018
Авторами арт-объектов на набережной Камы станут пермские школьники
17:43 | 4.06.2018
В ДТП на Сибирском тракте пострадали 24 человека
17:28 | 4.06.2018
В Прикамье вновь объявлено штормовое предупреждение
17:11 | 4.06.2018
Экс-директор уралмашевской УК попал на скамью подсудимых. Ему грозит до 10 лет лишения свободы
17:09 | 4.06.2018
В Прикамье опечатано заведение общепита
17:03 | 4.06.2018
Администрация Екатеринбурга отдала РПЦ четыре здания
16:50 | 4.06.2018
Полиция Зауралья завершила расследование дела о растрате 37 миллионов рублей дорожного управления
16:42 | 4.06.2018
Сельские жители недовольны действиями «Рависа»
16:39 | 4.06.2018
Прокуратура через суд обязала администрацию Михайловска заменить аварийный участок трубопровода
16:09 | 4.06.2018
«Единая Россия» аннулирует результаты молодых участников праймериз в микрорайоне ЖБИ
15:59 | 4.06.2018
Почти 10 лет получил уроженец Республики Коми, пытавшийся сбыть на Урале 17 кг «синтетики»
15:29 | 4.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 июня 2018 года
15:27 | 4.06.2018
В Серове объявлен конкурс на должность главы округа
15:25 | 4.06.2018
В Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ
15:23 | 4.06.2018
В Курганской области 91 % сирот воспитываются в замещающих семьях
14:58 | 4.06.2018
Стартовали мастер-классы для участников карнавала «Пермское яркое»
14:53 | 4.06.2018
На Сортировке 15-летняя девочка выпала из окна
14:39 | 4.06.2018
19 июня объявят конкурс на должность главы Екатеринбурга
14:37 | 4.06.2018
Ассоциация законодателей Поволжья соберется в Перми
13:17 | 4.06.2018
На станции метро «Площадь 1905 года» ногу мальчика затянуло в эскалатор. СКР начал проверку
13:10 | 4.06.2018
Правительство Зауралья выделило более 6,6 миллиона рублей погорельцам на новое жилье
12:57 | 4.06.2018
Порядка 45 тысяч человек посетили фестиваль барбекю в Екатеринбурге
12:53 | 4.06.2018
В «ПАРАИКаРенке» приняло участие около 150 пермских дошкольников с ограниченными возможностями здоровья
12:45 | 4.06.2018
В Пермь придет краткосрочное потепление
12:32 | 4.06.2018
Завтра дорожники перекроют часть улицы Автомагистральной
12:14 | 4.06.2018
Победители «Молодежного резерва Прикамья» помогут реализовать программу развития региона
11:50 | 4.06.2018
На Урале будут судить мужчину, побившего и покусавшего полицейского
11:38 | 4.06.2018
В Екатеринбурге прошли первые «Чистые игры»
11:00 | 4.06.2018
«Сказал, что сломает пальцы»: в Екатеринбурге задержали мужчину, грабившего пенсионеров
10:39 | 4.06.2018
Рядом с озером Шарташ снесут незаконное кафе
10:15 | 4.06.2018
На улице Самаркандской ночью сгорел барак
10:00 | 4.06.2018
Стали известны первые победители праймериз в Екатеринбурге
09:40 | 4.06.2018
В Екатеринбурге будут судить двух уральцев, обманувших 27 человек на шесть миллионов
09:20 | 4.06.2018
Сергей Карякин стал победителем гонки «Ладога-Трофи»
09:20 | 4.06.2018
В Екатеринбурге сгорел цех по производству упаковки
09:05 | 4.06.2018
Ночью произошел пожар в квартире на Мичурина
21:25 | 3.06.2018
В Свердловской области в колонии погиб заключённый
21:20 | 3.06.2018
На «Кинотавре» в Сочи выступила группа «Курара» из Екатеринбурга