Администрация Екатеринбурга отдала РПЦ четыре здания

17:03 | 4.06.2018

Администрация Екатеринбурга безвозмездно передала четыре здания, расположенные в Шарташском лесном парке, в собственность Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря.



«Выполнить необходимые мероприятия для осуществления передачи недвижимого имущества в собственность Православной религиозной организации Александро-Невскому Ново-Тихвинскому женскому монастырю г. Екатеринбурга Екатеринбургской епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале уральской столицы.



Речь идет о двух жилых домах по адресам: улица Отдыха, 93, корп. 1, и Отдыха, 93, корп. 2, а также двух нежилых объектах по адресам: улица Отдыха, 93, корп. 1, и улица Отдыха, д. 91, корп. 1.





Фото: uglegorsk.news