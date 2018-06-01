Свердловчанам обещают шквалистый ветер и дожди с грозами

16:14 | 4.06.2018

На Средний Урал вновь надвигается непогода. По информации синоптиков, 5-7 июня на территории региона ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер до 20 м/с. При этом прогнозируется значительное потепление до 28 градусов.



Информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в муниципальные образования, министерства и ведомства.



Региональное ГУ МЧС напоминает жителям о мерах безопасности. Рекомендовано:



- воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- по возможности отложить прогулки и поездки;

- в квартирах закрыть окна и форточки;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами;

- не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне;

- соблюдать правила дорожного движения;

- если непогода застала вас на улице, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;

- не пытаться найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать;

- двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там, на время ухудшения погодных условий.



Фото: om-saratov.ru