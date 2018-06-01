«Единая Россия» аннулирует результаты молодых участников праймериз в микрорайоне ЖБИ

16:09 | 4.06.2018

Результаты праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга по округу №7 (микрорайон ЖБИ) могут быть изменены в интересах мэрии. По данным veved.ru, организационный комитет по проведению предварительного голосования сегодня, 4 июня, примет решение об аннулировании результатов одних из самых молодых участников праймериз – юристов Алексея Мещерякова и Кристины Юзеевой.



Жалобу, по данным издания, на своих оппонентов написал действующий депутат гордумы Александр Смолин, который не смог попасть даже в четверку победителей. Начинающие политики, которые активно выступали против «списка Тунгусова» и махинаций при формировании счетных комиссий, обвиняются в раздаче купонов-скидок в потребительском кооперативе.



При этом самому Смолину решение оргкомитета особо не принесет никаких бонусов, так как Алексей Мещеряков после подсчета голосов идет вторым, а за ним следует директор МБУК ДО «Екатеринбургская детская театральная школа» Наталья Петрова. Соответственно, Смолин лишь продвинется чуть ближе к первому-второму месту (победители возглавят партсписок «ЕР» и пойдут в качестве одномандатников), но не более.



Фото с личной страницы Кристины Юзеевой в соцсетях