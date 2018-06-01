Почти 10 лет получил уроженец Республики Коми, пытавшийся сбыть на Урале 17 кг «синтетики»

Девять с половиной лет в колонии строгого режима получил 27-летний уроженец Республики Коми, признанный виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступника задержали летом прошлого года в Чкаловском районе Екатеринбурга. Из автомобиля Hyundai Elantra, принадлежащего мужчине, а также из тайников, сделанных на территории Свердловской и Челябинской областей, изъяли порядка 17 кг синтетических наркотиков.Задержанный признался, что пошел на преступление, чтобы рассчитаться с долгами. Ранее он открыл в родном городе кальянную, но бизнес не шел.Как отметил полковник Горелых, следствием по данному делу занимался сотрудник ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области майор юстиции Дмитрий Булатов.