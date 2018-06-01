В Серове объявлен конкурс на должность главы округа

15:27 | 4.06.2018

Сегодня, 4 июня, дума Серова объявила конкурс по отбору нового главы округа, а также определилась со своей частью конкурсной комиссии, сообщает издание «Глобус».



Главу Серовского городского округа будет выбирать комиссия из восьми человек, четверо из них — представители органов местного самоуправления, двое — представители промышленного предприятия и общественности, двух оставшихся определяет губернатор.



Конкурс состоит из двух этапов — рассмотрения документов кандидатов и конкурсных испытаний.



Напомним, что 28 мая бывшая глава Серовского городского округа Елена Бердникова заявила, что уходит в отставку по собственному желанию.





Фото: rio-serov.ucoz.ru