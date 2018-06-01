Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 июня 2018 года

15:29 | 4.06.2018

За прошедшие сутки с 08:00 03.06.2018 до 08:00 04.06.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 83 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 63 противоправных деяния. Из них 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 20 краж чужого имущества, в том числе 3 из жилищ граждан, 3 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе 1 факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП с пострадавшими, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 11 массовых мероприятий, в которых приняли участие 92 325 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 213 полицейских, 71 сотрудник частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области