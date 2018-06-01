На Сортировке 15-летняя девочка выпала из окна

14:53 | 4.06.2018

Сегодня ночью 15-летняя девочка выпала из окна дома на Сортировке. Известно, что пострадавшая выжила, но получила тяжелую травму головы и находится в коме.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту проводится проверка.





Фото: rusegodnya.ru