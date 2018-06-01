19 июня объявят конкурс на должность главы Екатеринбурга

14:39 | 4.06.2018

Конкурс на должность главы Екатеринбурга объявят 19 июня, на последнем заседании думы этого созыва.



Ранее, 30 мая, комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью городской думы утвердила порядок проведения конкурса на должность главы города. Вопрос внесен в повестку заседания думы 5 июня. Ожидается, что в этот день депутаты примут положение о конкурсе, а сам конкурс объявят уже 19 июня.



Претендент должен быть старше 21 года, иметь высшее образование и не иметь судимостей. Выбирать мэра будет комиссия из шести человек. Чтобы конкурс состоялся, необходимо минимум два кандидата.