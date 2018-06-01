Завтра Евгений Куйвашев представит отчет о работе правительства за 2017 год

13:46 | 4.06.2018

Завтра, 5 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представит депутатам Законодательного собрания отчет о работе областного правительства.



В отчете глава региона уделит особое внимание вопросам создания комфортной городской среды, развития моногородов, охраны окружающей среды, а также ответит на вопросы депутатов.