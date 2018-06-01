Опубликованы предварительные итоги праймериз «Единой России» в Екатеринбурге

13:29 | 4.06.2018

«Единая Россия» опубликовала предварительные итоги праймериз в Екатеринбурге. Явка составила 9,72 %. Проголосовал 103 641 человек.



Список победителей выглядит следующим образом:



Территориальная группа № 1:



1. Овчинникова Ира Александровна, начальник Управления ПФР ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга Свердловской области



2. Бородин Алексей Александрович, председатель Некоммерческого партнерства «Порядок и развитие. Антикризис»



3. Черкашин Валерий Николаевич, начальник Административно-хозяйственного отдела общежития РАНХиГС



4. Воронин Сергей Николаевич, советник ректора Уральского государственного экономического университета



Территориальная группа № 2:



1. Мелёхин Сергей Владимирович, начальник информационно-аналитического отдела ООО «РЕНДЕР»



2. Савинов Константин Николаевич, главный врач МБУ «ЦГБ № 2»



3. Забродин Олег Валентинович, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации



4. Гольденберг Александр Викторович, директор ООО «Навигатор»



Территориальная группа № 3:



1. Кагилев Олег Владимирович, главный инженер, и. о. начальника «Управление капитального строительства СО»



2. Немец Анастасия Сергеевна, диспетчер ГКУ СО «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»



3. Шерстобитов Андрей Сергеевич, сердечно-сосудистый хирург Областной клинической больницы № 1



4. Россохина Галина Валентиновна, замдиректора по общим вопросам ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж»



Территориальная группа № 4:



1. Мяконьких Александр Геннадьевич, председатель Свердловской региональной общественной организации «Порядок в районе»



2. Колесников Сергей Борисович, директор ООО «Транспортный партнер»



3. Голубова Людмила Викторовна, директор МБОУ СОШ № 19



4. Сурмятова Татьяна Степановна, директор МАОУ СОШ № 148



Территориальная группа № 5:



1. Тестов Виктор Николаевич, зампредседателя Екатеринбургской городской Думы



2. Шеремет Иннокентий Викторович, директор ООО «Девять с половиной»



3. Жуков Тимофей Романович, вице-президент Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Город без наркотиков»



4. Резчикова Наталья Геннадьевна, директор МБУ ДО ДЮУ «Юность»



Территориальная группа № 6:



1. Матвеев Михаил Никитович, замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики



2. Худяков Александр Николаевич, председатель координационного совета ООО «Областной центр поддержки предпринимательства»



3. Крюкова Елена Михайловна, директор МАОУ «Гимназия № 47»



4. Сафронов Михаил Вячеславович, гендиректор Театра музкомедии



Территориальная группа № 7:



1. Крицкий Владимир Павлович, управляющий ООО «ЛСР»



2. Мещеряков Алексей Алексеевич, юрисконсульт ООО «Финансы и право»



3. Петрова Наталья Петровна, директор МБУК ДО «Екатеринбургская детская театральная школа»



4. Гущин Олег Васильевич, советник при ректорате УрФУ



Территориальная группа № 8:



1. Мартиросян Сергей Валерьевич, главный врач МБУ «Екатеринбургский перинатальный центр»



2. Баталов Николай Андреевич, директор МАУ «Спортивный комбинат «Урал»



3. Смоляков Михаил Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус»



4. Шевченко Константин Валерьевич, руководитель ГАУ ДО СО «Дворец молодежи»



Территориальная группа № 9:



1. Дерягина Елена Евгеньевна, директор Дома детского творчества Ленинского района города Екатеринбурга



2. Крупин Виталий Витальевич, директор ООО «Металпроминвест»



3. Усов Игорь Николаевич, председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»



4. Мешавкин Алексей Сергеевич, директор МБОУ ДОДЮСШ № 8



Территориальная группа № 10:



1. Смирнягин Николай Сергеевич, генеральный директор закрытого акционерного общества УК «Академический»



2. Боярский Сергей Николаевич, главный врач ООО «Первая детская поликлиника»



3. Матвеева Наталия Станиславовна, начальник отдела по развитию поселка Совхозный Администрации Ленинского района Екатеринбурга



4. Пехотин Игорь Юрьевич, генеральный директор ООО «Молочный кит»



Территориальная группа № 11:



1. Пустозеров Павел Александрович, первый заместитель директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ»



2. Плешаков Михаил Сергеевич, предприниматель ООО «УК ЖКХ Октябрьского района»



3. Гирфанов Никита Владимирович, директор МАОУ СОШ № 7



4. Курелюк Александр Сергеевич, директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»



Территориальная группа № 12:



1. Карташев Виктор Владимирович, генеральный директор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья»



2. Лукин Станислав Юрьевич, главный врач МАУ ГБ № 36 «Травматологическая»



3. Трекина Татьяна Ивановна, директор МАОУ СОШ № 92



4. Капустник Игорь Николаевич, индивидуальный предприниматель



Территориальная группа № 13:



1. Найданов Александр Алексеевич, советник генерального директора ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания»



2. Рогова Елена Николаевна, руководитель МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов



3. Естехин Дмитрий Владимирович, генеральный директор АО АСЦ «Правобережный»



4. Максимов Николай Иванович, мастер хозяйственных работ ПАО «Уралмашзавод», цех № 1



Территориальная группа № 14:



1. Володин Игорь Валерьевич, депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности ЗакСо Свердловской области



2. Смирнов Владимир Викторович, ИП



3. Стругов Владимир Александрович, руководитель проектов АО «Торговый дом «Перекресток»



4. Поляков Леонид Павлович, директор лицея № 128



Территориальная группа № 15:



1. Вихарев Алексей Андреевич, адвокат



2. Арбузова Галина Никандровна, директор МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов



3. Антонов Николай Игоревич, офицер запаса



4. Воробьева Надежда Байслановна, директор ДШИ № 5 г. Екатеринбурга



Территориальная группа № 16:



1. Праздничков Дмитрий Олегович, главный врач МАУ «ДГБ № 8»



2. Сергин Дмитрий Рифович, консультант генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Стандарт»



3. Поддубный Антон Владимирович, главный врач ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»



4. Станкевич Андрей Станиславович, директор по развитию «Свердловской областной федерации волейбола»



Территориальная группа № 17:



1. Бондаренко Елена Вениаминовна, руководитель МИК Чкаловское местное отделение Свердловского регионального отделения Партии «Единая Россия»



2. Палкина Светлана Александровна, директор МАОУ СОШ № 137



3. Богданов Валерий Викторович, зам. председателя СООО ОООИВА — «Инвалиды войны»



4. Дозорец Юрий Иванович, директор ООО «Метрострой ПТС»



Территориальная группа № 18:



1. Шарапов Анатолий Николаевич, директор ООО «Финан&С»



2. Алексеева Лариса Анатольевна, специалист местного отделения СРО ВПП «Единая Россия»



3. Шипицын Евгений Викторович, заместитель главы по социальным вопросам администрации Чкаловского района Екатеринбурга



4. Сомиков Виктор Александрович, главный инженер ООО «Антей»





Сообщается, что окончательные результаты станут известны в течение двух дней, после рассмотрения всех жалоб.