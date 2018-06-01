На станции метро «Площадь 1905 года» ногу мальчика затянуло в эскалатор. СКР начал проверку

13:17 | 4.06.2018

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка в связи с травмированием мальчика в метро. Инцидент произошел сегодня на станции метро «Площадь 1905 года».



По имеющимся данным, ребенок находился в составе группы детей, сопровождаемой взрослыми. На эскалаторе ногу мальчика затянуло в механизм. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.



«В данный момент организован выезд следователя на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Также свою проверку проводит прокуратура.