Порядка 45 тысяч человек посетили фестиваль барбекю в Екатеринбурге

12:57 | 4.06.2018

VIII Фестиваль барбекю, который прошел на Плотинке 2–3 июня, посетили порядка 45 тысяч человек, в том числе гости чемпионата мира по футболу.



Организаторы предложили екатеринбуржцам и гостям уральской столицы разнообразные продукты от местных производителей, а также готовые блюда от заведений города. Кроме того, в рамках фестиваля прошли мастер-классы от известных шеф-поваров, дегустация блюд и гастрономические аттракционы.



— Это яркое мероприятие не осталось незамеченным для гостей Свердловской области: здесь побывали первые гости чемпионата мира по футболу из Египта. Также к нам на площадку Центра, которая работала на фестивале, подходили туристы из Швеции и даже Австралии, последние — в рамках путешествия по Транссибу, — рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.



Также состоялись кулинарные соревнования среди профессионалов, любителей и юниоров.