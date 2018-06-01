Завтра дорожники перекроют часть улицы Автомагистральной

12:32 | 4.06.2018

Завтра, 5 июня, в Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Автомагистральной, на участке от Пехотинцев до Бебеля. Это связано с ремонтом дорожного полотна.



Ограничения продлятся вплоть до 14 июня, сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района.