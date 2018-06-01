На Урале будут судить мужчину, побившего и покусавшего полицейского

11:50 | 4.06.2018

Ранее судимый 42-летний житель одной из деревень Артинского района предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти.



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 7 апреля этого года. Сотрудник полиции прибыл по месту жительства мужчины, проверяя его причастность к совершению кражи из магазина. Однако артинец стал оскорблять полицейского, после чего ударил его кулаком по лицу, а также укусил за руку.



По данным фактам возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину.