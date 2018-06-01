В Екатеринбурге прошли первые «Чистые игры»

В минувшие выходные в Екатеринбурге, на территории Шарташского лесного парка, прошли первые «Чистые игры». Напомним, что игры, которые проводятся в России с 2014 года, представляют собой командные соревнования по сбору и сортировке мусора.Из Шарташского лесопарка вывезли 3,5 тонны мусора: 116 мешков со стеклом, 97 — с пластиком, 52 — с батарейками, 18 — с металлом, 2 — с покрышками. В играх приняли участие 129 человек (39 команд).Организаторы планируют сделать «Чистые игры» традиционными.